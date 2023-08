Incidente stradale lungo la circonvallazione: ferito un 56enne e traffico in tilt

Incidente stradale sulla circonvallazione Panoramica a Ostuni: ferito un 56enne ostunese e traffico in tilt. Medicato dagli operatori sanitari del Servizio 118, l'uomo, alla guida di una Lancia Y ha perso il controllo del mezzo ribaltandosi al centro delle due corsie.

I soccorsi

Sul posto gli agenti della polizia locale di Ostuni, coordinati dal comandante Luigi Muci, che oltre ai rilievi hanno effettuato anche servizio di viabilità su una delle arterie più trafficate in questi giorni. Per diverse ore, infatti, il traffico ha subito rallentamenti per ricostruire le cause dell’incidente e permettere la rimozione dell’auto e la pulizia della carreggiata.