Giada muore a 23 anni: il drammatico schianto sulla A1

Tragedua sulla A1, in un incidente ha perso la vita una 23enne originaria del Salento. Il sinistro si è verificato tra Reggio Emilia e Modena.

La cosa disperata per salvarla

La vittima è Giada Giannone. La ragazza viveva con la sua famiglia a Casalgrande, e non è sopravvissuta alle gravissime ferite riportate.

La ragazza era stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Maggiore di Parma ma è deceduta.

La giovane, istruttrice di zumba a Scandiano viaggiava su una Peugeut 308 assieme al fidanzato di Sassuolo, che era alla guida.

A bordo anche un'altra coppia composta dalla sorella del fidanzato e il suo ragazzo. La loro auto è stata tamponata da una Fiat Freemont condotta da un modenese.

Tremendo l'impatto, con diversi capovolgimenti delle vetture in seguito al quale le due ragazze sono state sbalzate fuori dall'abitacolo. Giada non ce l'ha fatta mentre l'amica 17enne è stata ricoverata all'ospedale di Baggiovara. I due ragazzi sono, invece, fuori pericolo.

Giada lascia la mamma Antonietta e il padre Sandro e due fratelli di 19 e 12 anni.