Auto contro moto: salentino muore in Piemonte

Incidente mortale, ieri pomeriggio a Beinasco, cittadina del Piemonte:

a perdere la vita il 40enne Pierwalter Cataldo, residente a Orbassano ma di fatto di Collepasso.

Lo schianto a bordo della sua moto

L'uomo era in sella alla sua Yamaha R1 e viaggiava da Torino in direzione Orbassano e per cause ancora da accertare si è scontrato con una Fiat 500 guidata da una donna del posto. Purtroppo, nonostante i soccorsi, per il giovane salentino non c'è stato nulla da fare. Sconcerto a Collepasso dove il 40enne era molto conosciuto insieme alla moglie Lucia ed atteso per le consuete vacanze estive.