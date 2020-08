Terribile incidente lungo la statale: muore un motociclista. Un ferito. Traffico bloccato

Ultimo aggiornamento: 13:26

Incidente in moto lungo la statale 101 che collega Lecce a Gallipoli, nel Salento. All'altezza dello svincolo per Galatone, una moto e un'auto si sono scontrate. Il motociclista ha perso il controllo del mezzo rovinando al suolo: per lui, nonostante l'arrivo dei soccorsi, non c'è stato nulla da fare. Il corpo dell'uomo, per le ferite subite, sta rendendo difficile le operazioni di riconoscimento. Si attende l'arrivo, sul posto, del pubblico ministero di turno.Ignota, per il momento, anche l'identità della persona alla guida dell'auto, trasferita d'urgenza in ospedale. La Polizia stradale - sul posto insieme ai medici del 118 - sta regolando il traffico, intenso, che si è creato lungo la statale, bloccata dopo il sinistro.