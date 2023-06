Salento, terribile scontro tra due auto: morta una donna

Incidente mortale sulla via per il mare, tra Torre Lapillo e San Pancrazio Salentino. A perdere la vita, nello uno scontro tra due auto avvenuto in serata, è stata una donna. Sul luogo del sinistro sono intervenute più ambulanze del 118 di Brindisi e Lecce. In corso i rilievi delle Forze dell'Ordine per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente mortale.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana e di Veglie: due le auto coinvolte: 4 persone si trovavano a bordo di una Mercedes Gle e una donna a bordo di una Fiat Punto. Quest'ultima ha perso la vita. Le due squadre hanno prestato soccorso alle persone e messo in sicurezza i mezzi.