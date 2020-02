Paura a scuola: a fuoco uno dei laboratori, studenti evacuati

LECCE - Paura nell'istituto Fermi di Lecce, a causa di un incendio divampato in uno dei laboratori di meccanica, oggi adibito a deposito. L’allarme ha attirato sul posto due squadre dei vigili del fuoco, le pattuglie delle volanti nonché le ambulanze del 118, accorse a scopo precauzionale. A dare l'allarme è stato uno degli studenti, che ha azionato il dispositivo antincendio. Iragazzi sono stati immediatamente allontanati dalla zona interessata dal rogo.

A quanto si apprende l'incendio sarebbe stato accidentale. Le squadre sono al lavoro per spegnere l'incendio e rimettere in sicurezza l'edificio scolastico.

