Incendio nel deposito di una ditta edile di Gallipoli: distrutti quattro mezzi

Un incendio che si è sviluppato nella notte a Gallipoli ha completamente distrutto quattro mezzi di proprietà di una ditta attiva nel settore dell'edilizia che erano parcheggiati all'interno di un deposito.

L'intervento in contrada Crocifisso

L'intervento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli è partito attorno all'una della notte. I pompieri hanno lavorato per diverse ore, in contrada Calamate- Crocifisso, per domare incendio che ha distrutto due autocarri e due escavatori all’interno di un deposito. La rimessa della ditta si trova a ridosso della Provinciale per Sannicola e vicino la zona industriale di Gallipoli. L'azienda - una ditta individuale - si occupa di lavori edili e spianamento terreni.

Le indagini dei carabinieri

Sono in corso le indagini per stabilire le cause dell’incendio. Oltre ai vigili del fuoco, sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Gallipoli, che hanno avviato le indagini per comprendere se le fiamme siano state appiccate di proposito.