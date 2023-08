Paura a Taviano: grosso incendio minaccia aziende e abitazioni

Pomeriggio di fuoco, quello di oggi, a Taviano. Diversi incendi sono ancora in corso e stanno interessando la zona industriale e le aree attorno alla statale 274. Un vasto rogo si è propagato a ridosso della strada che porta a Gallipoli, ha invaso e oltrepassato la ferrovia ed è arrivato fino all'interno della zona industriale, a ridosso di aziende e abitazioni.

L'intervento dei vigili del fuoco

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco di Gallipoli, Ugento e Tricase, supportati dalle autobotti arrivate dal comando provinciale di Lecce.

L'intervento è reso particolarmente difficoltoso dal vento e i pompieri stanno lavorando duramente per cercare di contenere le fiamme. Per favorire il lavoro degli operatori è stata temporaneamente sospesa la circolazione dei treni delle Ferrovie Sud Est. Inoltre, durante la fase di spegnimento di alcune sterpaglie è stata rinvenuta una bombola di gpl che, anche se a contatto con le fiamme, fortunatamente non è esplosa.

L'incendio a ridosso della statale

Anche a ridosso della statale 274 Gallipoli-Leuca sono diversi i focolai attivi. In particolare, si trovano nella zona di Taviano e poco prima dell'inizio del tratto a quattro corsie. Il fumo ha invaso la carreggiata e sta rendendo molto pericoloso percorrere la superstrada. Ciò ha provocato la formazione di una lunga coda in direzione Sud.