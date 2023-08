​Incendio a La Caletta, turisti e residenti in fuga: «Fumo in spiaggia, non si riusciva a respirare»

Continua la domenica infernale per la costa nord orientale della Sardegna a Posada con le fiamme che, spinte dal forte vento di maestrale, corrono verso sud a Siniscola e nel centro balneare della Caletta. Qui i turisti e residenti sono in fuga: «Fumo in spiaggia, non si riusciva a respirare». Diverse persone hanno caricato sui social i video registrati con i loro cellulari.

Pastori in allarme

I pastori, intanto, stanno cercando di spostare il bestiame. E c'è già chi accusa: "Roghi dolosi".

Costa Rey in fiamme

Fiamme anche a Costa Rey. Molti bagnanti in fuga dalle spiagge. La forza del vento sta trasformando questa domenica di agosto in un incubo per molte famiglie. Elicotteri e Canadair hanno sorvolato il cielo creando paura nei turisti e in chi si trovava lì in quel momento.