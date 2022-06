Incarichi pilotati in Tribunale: 9 indagati

Un giudice due avvocati, amministratori e commercialisti sono indagati nella indagine di Potenza sfociata questa mattina nelle perquisizioni nel Salento.

Le ipotesi di reato

Rispondono di tentata concussione in una delle accuse: il giudice assegnatario di una procedura di controllo giudiziario di un'azienda avrebbe costretto gli amministratori a nominare un avvocato come coadiuvatore di questa procedura. Il compenso di questo avvocato sarebbe stato poi divisocon un altro avvocato, compagno del giudice. Nove in tutto gli indagati.