Imprenditore ferito da un colpo di pistola: le condizioni si aggravano. È giallo sull'accaduto

Un alone di mistero che si spera possa essere dissipato dalle indagini. Di sicuro c’è per ora solo il colpo d’arma da fuoco che lo ha raggiunto a una gamba mentre si trovava nelle campagne tra Galatone e Neviano. L’imprenditore 44enne di Napoli, ma con legami nevianesi, che lunedì si è presentato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Galatina con una brutta ferita, è stato subito operato presso il nosocomio di Scorrano, ma nella giornata di ieri è stato trasferito in Rianimazione a Tricase per complicanze subentrate nelle ore successive. Le sue condizioni cliniche, pur critiche, sono ora stabili. La storia che lunedì lo ha coinvolto lascia non pochi punti interrogativi sulla dinamica e sui perché del fatto, ma gli agenti del Commissariato di Galatina si stanno muovendo su più fronti per capire come siano andate veramente le cose.

La ricostruzione

L’uomo è arrivato al “Santa Caterina Novella” intorno alle 13:30 in auto, accompagnato da un conoscente.

Ha dichiarato di essersi difeso durante un tentativo di rapina da parte di qualcuno che pare gli volesse rubare il Rolex. Nella concitazione deve essere partito in qualche modo un colpo di pistola che lo ha ferito a una gamba. I medici del Pronto Soccorso hanno subito provveduto a una tac con mezzo di contrasto per capire immediatamente la gravità della situazione. L’uomo aveva già perso molto sangue, anche se non si è evidenziato inizialmente nulla di compromesso dal punto di vista vascolare. Riscontrata la frattura cosiddetta “a scoppio” del femore, l’uomo è stato stabilizzato con delle trasfusioni e trasferito all’ospedale di Scorrano dove ha subito l’intervento chirurgico necessario. Le incongruenze sulla sua storia sembrano avallate anche dalle poche parole dette dall’uomo che lo ha accompagnato e che afferma di essere giunto sul luogo del fatto solo a cosa già avvenuta. Saranno le forze dell’ordine a mettere in ordine i pezzi e a dare un quadro chiaro di una situazione che lascia comunque sgomenti.