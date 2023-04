Salento: tentata rapina, ma la vittima reagisce ai ladri e viene ferita al piede da un colpo di pistola

Tentata rapina nel pomeriggio a Ruffano, in Salento. La vittima reagisce ai ladri e viene ferita al piede da un colpo di pistola. I fatti si sarebbero verificati lungo la via antica per Acquarica. Due malviventi col volto travisato e armati, a bordo di una Peugeot hanno affiancato un’auto, una Nissan Qashqai, sulla quale viaggiava un 31enne di Scorrano, e messo in atto il tentativo di rapina.

Le medicazioni in ospedale

Il giovane nonostante la minaccia della pistola ha reagito, venendo raggiunto ad un piede da un colpo di pistola. I due ladri sono quindi fuggiti, mentre il 31enne ferito e sotto choc si è recato al pronto soccorso dell’ospedale di Tricase. Sull'episodio indagano i carabinieri della stazione di Scorrano.