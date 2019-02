Immobilizza il rapinatore e lo fa arrestare: i titolari del market offrono lavoro al migrante eroe

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GALLIPOLI - Immobilizza un rapinatore armato di pistola all’uscita del supermercato e lo fa arrestare: i titolari gli offrono un posto di lavoro. Quello di Richard, 30enne nigeriano e residente a Gallipoli con regolare permesso di soggiorno, è stato un vero e proprio atto di coraggio. Un gesto di generosità e senso civico ricambiato dagli imprenditori Mauro, Davide e Stefano Gaetani con un contratto di lavoro proprio nel punto vendita della città. L’episodio è accaduto intorno alle 14.20 di ieri fuori dal supermercato Sisa Gaetani di Via Alfieri a Gallipoli. Un rapinatore solitario, con il volto travisato e armato di una pistola scacciacani sprovvista di tappo di sicurezza, nel primo pomeriggio ha fatto irruzioni nel punto vendita. Puntando l’arma verso la cassiera è riuscito a farsi consegnare una somma pari a circa 460 euro.Il rapinatore è in ospedale in stato di fermo.