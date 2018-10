Il verso della scimmia per insultare due calciatori di colore: 7 tifosi senza stadio per cinque anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Insultano due calciatori di colore della squadra avversario mimando la gestualità delle scimmie. Un gesto costato caro a sette tifosi del Gallipoli, verso i quali è stato adottato il Daspo: per cinque anni non potranno assistere a manifestazioni sportive.Il provvedimento è stato adottato dal questore di Brindisi. I tifosi del Gallipoli hanno insultato due calciatori del Mesagne durante una partita del campionato di Eccellenza. Tutti, inoltre, sono stati denunciati per atti di discriminazione per motivi razziali.Le indagini sono state condotte dai poliziotti del commissariato di Mesagne, in collaborazione con la Digos di Brindisi e il commissariato di Gallipoli. I fatti risalgono al 16 settembre scorso e si sono verificati allo stadio “Guarini” di Mesagne.