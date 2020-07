Rapinatore con la mascherina Dpi: bottino 7.000 euro

Ha indossato una mascherina sanitaria come quelle diventate obbligatorie negli ambienti chiusi per contenere la pandemia da coronavirus, il rapinatore che questa mattina ha costretto la titolare di un bar tabacchi di Acquarica-Presicce, nel capo di Leuca, a consegnarli 7.000 euro. Il denaro, ossia, che sarebbe servito a pagare la fornitura all'ingrosso di sigarette.



Come abbia fatto il malvivente a sapere che la donna avesse portato con se' tutto quel denaro, è un aspetto delle indagini dei carabinieri della Compagnia di Tricase e della stazione di Presicce.



L'uomo si è presentato poco dopo le cinque e mezo nel bar tabacchi di via Parco delle Rimembranze armato di un cacciavite e con il vioso coperto dalla mascherina dpi, un paio di occhiali da sole ed un cappello.



Ha approfittato che nel locale non ci fosse nessuno per minacciare la titolare e farsi consegnare il denaro.



E' stato visto fuggire a piedi nelle strade vicine dove, probabilmente, c'erano una macchina, una moto o un altro mezzo ad attenderlo per allontanarsi rapidamente. Ultimo aggiornamento: 09:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA