Anche la natura tifa Lecce? In Salento il fiore giallorosso nel giorno dello scontro salvezza con il Verona

Anche la natura tifa... Lecce, ed è stata scoperta stamattina una gerbera giallorossa, il fiore è spaccato a metà in modo perfetto e ha i colori giallo rossi del Lecce. La scoperta è avvenuta a Borgagne, circa un migliaio di gerbere provenienti da un vivaio del Nord Salento, sono state consegnate alla associazione Sunrise Onlus che le sta promuovendo come ogni anno , come pianta per la festa della mamma. «Con alcuni volontari stavamo imbustando le piante per consegnarle - racconta Maria De Giovanni presidente della Onlus – quando durante i lavori, ci è capitata fra le mani la gerbera giallorossa -. È stata una emozione bellissima, insomma una sorta di forza Lecce dedicato a tutti i tifosi , e a noi la meraviglia di ammirare la bellezza della natura. I dettagli cosi precisi , che la fanno apparire un fiore quasi surreale. Felici di questa scoperta, custodiamo il fiore giallo rosso».