La tramontana sferza il Salento: paura nel porto di Gallipoli. Danneggiata una imbarcazione

Un forte vento di tramontana sferza il Salento da qualche giorno, riportando la provincia al freddo dell'inverno. E proprio il vento, ieri, ha provocato scene di panico al porto Gaio di Gallipoli, zona nord della città rivierasca. A causa delle forti raffiche, il fiocco di una imbarcazione a vela di circa 14 metri si è staccato creando un pericoloso effetto vela verso la strada e tirando giù il grande albero della barca posizionata su un carrello a terra.

Il direttore della struttura ha subito richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area, riavvolgendo il fiocco. Sono intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della Polizia di stato, insieme ai vigili urbani che hanno bloccato il traffico alla rotatoria per l'intersezione verso Sannicola, Rivabella e Lecce.