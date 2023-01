Si licenzia, compra 2 barche e le noleggia: «Ora lavoro 30 minuti al giorno e guadagno 40mila dollari al mese»

Lo scorso gennaio Jp Mancini ha deciso di affittare il suo yacht di 400mila dollari attraverso una piattaforma di noleggio chiamata Boatsetter: in poco tempo le prenotazioni sono schizzate alle stelle. L'uomo ha poi deciso di acquistare una seconda imbarcazione, più piccola: in un mese le barche gli permettono di guadagnare 38.800 dollari secondo i documenti esaminati da Cnbc Make It. C'è un dettaglio da sottolineare: Mancini prima era un venditore di automobili.

Il costo del noleggio delle barche? Mancini fa pagare una cifra compresa tra i 799 e 1.899 dollari per viaggi da due a otto ore, escluso il costo del carburante e le mance. Gli affittuari devono anche prenotare un capitano, solitamente da elenchi forniti da Mancini o piattaforme di noleggio.



L'uomo ha affermato che lavora sono solo 30 minuti al giorno, spesi per gestire le prenotazioni e garantire che i comandanti delle barche – assunti e pagati dai singoli noleggiatori. Invece di utilizzare i soldi per ripagare i 550mila dollari di prestiti contratti per acquistare le barche, Mancini dice che intende incanalarli verso ulteriori acquisti per moto d'acqua e altre opportunità immobiliari.



Chi è Mancini

Dopo aver lasciato la Us Air Force all'età di 25 anni, Mancini è passato alle vendite di auto nella sua nativa Virginia. È stato assunto nel 2015 presso una concessionaria Audi, Mercedes e Hyundai negli Hamptons e in un anno e mezzo è passato da venditore a direttore generale delle vendite, afferma. Quattro anni dopo è stato promosso direttore generale.

«Mi interessano le persone e mi interessano le loro esperienze», afferma Mancini. «Quando ho iniziato nelle vendite, mi sono detto che volevo essere l'esatto opposto di tutto ciò che la gente odia dei venditori e dei concessionari di automobili». Allo stesso tempo, voleva costruire uno stile di vita di lusso, con più tempo libero.