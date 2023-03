Imbarcazioni sconosciute al fisco italiano. Bandiera straniera ma proprietari salentini. Evasione fiscale per 350mila euro

Imbarcazioni sconosciute al fisco: evasione fiscale per oltre 350mila euro scoperta in Salento dalla Guardia di Finanza e contestata ad alcuni proprietari di imbarcazioni da diporto battenti bandiera straniera, ma di fatto appartenenti a cittadini italiani. Dalle verifiche è emersa la mancata compilazione del quadro "RW" della dichiarazione dei redditi dei titolari delle imbarcazioni di fatto risultate sconosciuta al fisco italiano. Per l'omessa dichiarazione, riferita agli ultimi cinque anni d'imposta, i proprietari dei natanti saranno sanzionati.

Il fenomeno

«Il considerevole numero di bandiere estere issate sulle imbarcazioni da diporto di proprietà di cittadini italiani è riconducibile al fenomeno del "flagging out", attraverso il quale - viene precisato in una nota della Guardia di Finanza - molti proprietari di natanti, in alcuni casi yacht di lusso, preferiscono 'emigrarè, solo sulla carta, verso registri navali esteri, dismettendo così la bandiera nazionale, nel tentativo di realizzare una notevole riduzione dei costi di gestione e di sicurezza della navigazione e di occultarne il possesso al fisco italiano».