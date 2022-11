Incendio nella notte a Gallipoli: le fiamme bruciano l'auto del consigliere comunale e al Canneto distrutte due barche

Notte di fuoco a Gallipoli, quella appena trascorsa. Due barche e un'auto sono state avvolte dalle fiamme, per causa ancora tutte da stabili. Sul posto i vigili del fuoco che hanno provveduto a domare l'incendio. Alle ore 21:35 circa una squadra dei vigili del fuoco di Gallipoli è intervenuta presso lo scalo di alaggio zona Canneto per un incendio che stava interessando due imbarcazioni. Spente le fiamme e messo in sicurezza la zona operazioni i vigili del fuoco hanno avviato le indagini, tuttora in corso, per stabilire le cause che hanno generato il rogo.

L'auto in fiamme

Intorno alle 02:24 invece, sempre una squadra dei vigili del fuoco di Gallipoli è intervenuta nel centro storico e della cittadina ionica per un incendio autovettura marca Fiat modello Freemont. L'auto è di proprietà del consigliere comunale di maggioranza Cosimo Nazaro. All’arrivo della squadra dei vigili del fuoco l’incendio era generalizzato e l’irraggiamento delle fiamme stavano coinvolgendo un portone d’ingresso di un’abitazione un’insegna pubblicitaria è un palo della pubblica illuminazione. Spente le fiamme e messo in sicurezza la zona interessata dall’evento i vigili del fuoco hanno avviato le indagini, tuttora in corso, per stabilire le cause dell’incendio.