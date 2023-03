Gallipoli, San Giuseppe "arriva" in ritardo: svelato il perché della processione senza statua

Svelato il mistero e giallo risolto. Il ritardo all’uscita della statua di San Giuseppe è da attribuirsi ad un problema di collegamenti elettrici. Di fatto questo sarebbe successo: la processione ha preso il via regolarmente e parroco e confratelli si sono avviati in strada sicuri che il santo li seguisse. Invece no, perché quando i portatori hanno tirato sù la statua per metterla in spalla si sono resi conto che le cornucopie elettriche che danno la luce al santo erano ancora collegate alle prese della chiesa. A quel punto hanno dovuto staccare i fili dalle prese elettriche della chiesa per collegarli agli accumulatori in litio che stanno sotto la statua del santo e quindi si è perso del tempo davvero prezioso, circa sei o sette minuti, durante il quale, invece, il resto della processione continuava a sfilare per le strade di Gallipoli.

Una manovra che ha richiesto una manciata di minuti, bastata però a sollevare un vespaio seguito da polemiche che ancora oggi fanno discutere. I fedeli che erano fuori dalla chiesa, infatti, nel vedere che il caro San Giuseppe tardava ad uscire mentre sacerdote e confratelli continuavano la processione si sono un po’ meravigliati. Tutto si è poi risolto quando il santo ha fatto capolino sulla porta della chiesa e qualcuno ha avvisato il resto della processione che ha così atteso l’arrivo del santo per poi proseguire.