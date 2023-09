Salento, malore in acqua per un anziano all'ecoresort: salvato dal bagnino

Salvataggio in extremis oggi all'ecoresort "Le Sirenè" di Gallipoli grazie al gruppo di bagnini della spiaggia. Erano passate le 11 quando i bagnini si sono resi conto che in acqua c'era un anziano signore che non dava segni di vita dal momento che da qualche secondo era fermo con la testa sott'acqua. Prontamente i ragazzi si sono gettati in acqua recuperando l'uomo che inizialmente sembrava reagire. Subito sono scattate le prime manovre di rianimazione. Un bagnino intanto aveva già messo mano al defibrillatore quando l'uomo ha ripreso conoscenza.

Cosa è successo

Contemporaneamente è stato allertato il 118 e un equipaggio è arrivato dopo una decina di minuti.

L'anziano, un ottantenne che vive a Modena, era all'ecoresort "Le Sirenè" con un gruppo di amici per partecipare al Torneo nazionale di bridge che si sta svolgendo. L'anziano che all'arrivo del 118 era già perfettamente cosciente, è stato ricoverato nell'ospedale di Gallipoli per i controlli di rito. "Dopo giorni di lavoro da routine - dice Marco Carrozzo, responsabile di spiaggia - quando accade un fatto di questo tipo ci si rende conto di quanto sia importante il ruolo del bagnino, senza il quale, in giornate come oggi, forse si sarebbe vissuta una tragedia".