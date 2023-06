Nessun documento e un mandato di arresto europeo: ladro seriale arrestato dalla polizia

Nessun documento in tasca e un mandato di arresto europeo. È stato arrestato ieri pomeriggio dagli agenti di Gallipoli, in provincia di Lecce, un 21enne di nazionalità bulgara, che in un primo momento aveva destata sospetti per alcuni suoi atteggiamenti. Ora si trova in carcere, in attesa di essere consegnato alle autorità competenti bulgare.

Come è andata

Alla richiesta degli agenti il giovane non ha mostrato né il documento e né ha mentito sulle sue generalità. Dai controlli successivi, infatti, si è appreso che a carico del 21enne gravava un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità bulgare per una serie di furti commessi in Bulgaria.