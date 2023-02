Gallipoli, piazza Tellini si rifà il look: lavori al via settimana prossima. Ecco come cambia

Nuovo look per piazza Tellini. I lavori sono stati già appaltati e prenderanno il via, quasi certamente la prossima settimana. «La settimana prossima sarà sicuramente cantierizzata la prima parte della piazza oggetto di intervento - spiega l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Cuppone - l’intervento prevede la completa ripavimentazione di tutta piazza Tellini che, così come è stata pensata e progettata dall’architetto Paolo Carriero immagina oltretutto l’unione delle due piazze attraverso una basolatura anche del tratto carrabile di corso Roma. Questo per dare un’idea di piazza unita in modo che entrambe siano identificate come un unico grande spazio. Questo intervento, che avrà come da cronoprogramma 120 giorni per l’esecuzione e il completamento, vedrà poi anche a seguito delle proposte e dei ragionamenti che ci saranno in seno all’amministrazione comunale, alcuni miglioramenti da realizzarsi con gli avanzi di gara, ovvero con quelle somme che rimarranno rispetto all’offerta proposta dalla ditta che si è aggiudicato l’appalto».

Il nuovo look

Il nuovo look riguarda dunque la pavimentazione della piazza, il cui ultimo intervento risale al 1998 con l’allora sindaco Flavio Fasano che diede una nuova immagine a tutto il corso Roma, piazze comprese. Da allora ad oggi miliardi di persone sono passate e hanno calpestato quel tratto che ora si presenta con gran parte della pavimentazione saltata ed una serie di rattoppi. Negli ultimi anni, più volte anche i commercianti di corso Roma hanno chiesto il rifacimento non solo della piazza ma anche dei marciapiedi, ora però si comincia da piazza Tellini, quell’agorà gallipolino fulcro di attività di tipo sociale , ludico, comunque spazio eccellente di aggregazione. La sostituzione di tutto il pavimento, che prevede un nuovo tappeto fatto di basoli di pietra di Apricena, non riguarderà però soltanto piazza Tellini, come già specificato dall’assessore Cuppone, ma anche la piazza frontale che gravita intorno al monumento dei Caduti , oltre al tratto di strada che unisce le due piazze dove saranno posizionati dei basoli con uno spessore maggiore per consentire la transitabilità senza problemi di eventuali rotture della pavimentazione. L’obiettivo, quello di legare le due piazze come se fossero un unico corpo, che si evidenzierà ancora di più quando, nel momento in cui quell’agorà si troverà ad ospitare eventi, il traffico verrà interrotto e le due piazze diventeranno davvero un tutt’uno.

«Siamo davvero felici di poter dare inizio a questo progetto di rifacimento delle piazze - conclude l’assessore Cuppone - rispettando così quelli che erano i nostri intendimenti fin dalla campagna elettorale. La volontà è quella di rendere degna la piazza del centro nevralgico, del cuore di quella che è la zona nuova di Gallipoli che non era più in condizioni accettabili e quindi meritava questo intervento. C’è enorme soddisfazione nel dire che tra pochi giorni inizieranno i lavori e si concluderanno nei termini prestabiliti, donando ai cittadini questo nuovo spazio di aggregazione».