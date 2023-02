A Gallipoli per il torneo di calcio: piccoli calciatori giapponesi ripuliscono il centro storico dai rifiuti

Come ti ripulisco il centro storico dai rifiuti. A farlo sono alcuni ragazzini, calciatori in erba, provenienti dal Giappone. Sono molto rigorosi in fatto di ecologia e di educazione civica e hanno dato una bella lezione di vita e di civiltà ai gallipolini e non solo. Sono i ragazzi della Fouwinds Japan, che hanno partecipato al XIXesimo Trofeo Caroli Hotels Under. A Gallipoli da diversi giorni hanno avuto modo di ammirare il fantastico mare, le spiagge e le bellezze del centro storico.

Tutto meraviglioso ma…quel “ma” riguarda la poca attenzione alla pulizia o meglio a quel pizzico di civiltà che a molti manca nel momento in cui si abbandonano cartacce e plastiche in giro. Da lì a poco hanno preso una decisione: espugnare la città vecchia e liberarla dalle “catene” di un immagine poco edificante. Le loro armi? Buste di plastica e guanti in lattice; accompagnati da alcuni responsabili di Caroli hotels hanno iniziato la grande invasione e, come crociati alla volta della terra santa, si sono spalmati per tutta la città vecchia divertendosi anche un mondo.