Football manager 2024: i 10 calciatori più acquistati nella prima settimana. C'è anche un talentino del Lecce

Football manager è il gioco gestionale sul calcio più famoso del mondo. Un'istituzione per gli appassionati del gaming e del calcio. La versione 2024 sarà rilasciata il prossimo 6 novembre, ma nel frattempo c'è una versione beta che è già stata scaricata e utilizzata da migliaia di giocatori.

E' un videogioco così dettagliato da costruire storie meravigliose. Tanto per fare un esempio: Will Still, 30enne belga, campione a Football Manager ha fatto bene anche da allenatore del Reims, in Francia. Il database di Fm è tanto dettagliato da essere utilizzato spesso anche dai direttori sportivi per scoprire alcuni calciatori.