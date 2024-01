Salento, rubò e fece acquisti con il bancomat di un ex calciatore del Lecce: a processo 48enne

A processo il 48enne ritenuto il responsabile del furto del portafoglio e due carte bancomat, poi utilizzate per acquisti, ai danni di un ex calciatore del Lecce. I fatti risalgono al febbraio del 2022, dopo la denuncia dell’ex tesserato giallorosso, John Bjorkengren, vittima del furto con danneggiamento dell’auto, una Mini Cooper, mentre si trovava nella marina leccese di San Cataldo in compagnia della fidanzata.

Cosa successe

Ad agire fu un 48enne, F.M., originario di San Giovanni Rotondo, nel foggiano, ma residente a Borgagne (frazione di Melendugno).

Il ladro, notata la vettura entro in azione e così ruppre un finestrino e si impossessò di una giacca, di un portafoglio e di due carte bancomat, che dopo la fuga andò ad utilizzare in un distributore sulla provinciale Melendugno-San Foca. Non fu però l’unica spesa perchè il furfante nelle ore a seguire completò altre operazioni d’acquisto.

L’attività investigativa della Polizia tuttavia ha consentito l’individuazione dell’uomo che è stato denunciato con le accuse di furto aggravato e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Per queste accuse l’uomo, difeso dall’avvocato Carlo Scalinci, è finito a processo con rito abbreviato.