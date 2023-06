Lettini e ombrelloni "abusivi" nella spiaggia libera: blitz alla Purità di Gallipoli

Spiaggia della Purità: ombrelloni, sdraio e lettini abusivi. E scatta l’intervento della Capitaneria di Porto, Polizia di Stato e Polizia locale. A denunciare il noleggio abusivo è stato il capogruppo della minoranza Flavio Fasano che sulle pagine di facebook ha postato foto, alle quali sono seguiti i commenti perplessi dei gallipolini, di quella che in pratica è diventata una sorta di spiaggia libera attrezzata.

La spiaggia libera attrezzata "abusivamente

Con tanto di listino prezzi: cinque euro al pezzo, un costo tutto sommato onesto, ma tristemente abusivo, dal momento che nessun ente, Comune in primis ha autorizzato tale “servizio”. Naturalmente una sorta di “servizio” senza obbligo, ovvero il bagnante va in spiaggia e se vuole prende l’attrezzatura altrimenti pace. Niente da dire se ci fossero stati dei permessi che però, purtroppo per la persona che probabilmente si era inventata questa sorta di lavoro estivo, non ci sono. O che forse non aveva mai richiesto. Sulla vicenda riflettori puntati anche da palazzo di città con il sindaco Stefano Minerva che avrebbe segnalato l’illecito alla polizia.