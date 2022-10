Gallipoli, avevano realizzato un "giardino botanico" sulla scogliera. Quattro persone denunce, area sequestrata

Un vero e proprio giardino botanico realizzato su una scogliera. La capitaneria di porto di Gallipoli ha sequestrato un'area di circa 272 metri quadrati all’interno del Parco Naturale regionale Isola di Sant'Andrea e litorale di Punta Pizzo e denunciato quattro persone.

Il sequestro

Nel corso della quotidiana attività di sorveglianza ambientale e demaniale il personale della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Gallipoli ha accertato presunte violazioni ambientali e paesaggistiche e sottoposto a sequestro l'area per evitare di non aggravare le conseguenze del reato di deturpamento di bellezze naturali e non agevolare la commissione di nuovi reati.

In particolare il personale militare della Capitaneria di Gallipoli ha accertato che sull'area demaniale marittima, che si trova all'interno della zona paesaggistica e naturalistica - si stava procedendo, non senza aver pfrantumato gli scogli e le rocce per creare degli incavi, alla piantumazione di vegetazione di vario tipo, nonché di piante arboree, mediante operazioni di escavo nella scogliera naturale che oltre a deturpare la scogliera stessa modificava anche l’habitat soggetto a specifica protezione ambientale.

Quattro i responsabili del deturpamento, tutti di Gallipoli, sono stati identificati e denunciati.