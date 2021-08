Gallipoli, carrelli della spesa pieni di alcolici, usati e poi abbandonati sulle scogliere: il degrado

Carrelli della spesa abbandonati ovunque: sulle scogliere, in balia delle onde; nelle campagne, lungo i cigli delle strade. La folla di turisti, soprattutto giovanissimi, che ha invaso Gallipoli in queste settimane ha portato con sé anche questa nuova, pessima “usanza”: utilizzare i carrelli dei supermercati per fare la spesa, portandosi a casa soprattutto alcolici, e poi abbandonarli dove capita senza preoccuparsi di restituirli ai vari esercizi commerciali. Con quel che ne consegue, dal punto di vista economico - per le attività e i vari negozi - e ambientale, atteso che questi rifiuti ingombranti non possono essere recuperati durante il normale servizio di raccolta dell'immondizia.

I negozianti sono esasperati, come del resto anche i residenti: la richiesta di maggior decoro, che ha accompagnato questa estate, arriva da ogni parte. E si muove, ora, sulle quattro ruote di un carrello della spesa.