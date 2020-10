Gallipoli, sporcaccioni inchiodati dalle telecamere. Il sindaco: «Gli stessi che su Fb mi criticano per il degrado»

Cestini dei rifiuti stracolmi di sacchetti dell'immondizia e spazzatura domestica lungo le mura del centro storico di Gallipoli. A inchiodare gli sporcaccioni, però, ci hanno pensato le telecamere: nel pomeriggio di venerdì i responsabili del gesto incivile sono già stati tutti individauti attraverso i fotogrammi degli "occhi elettronici" e già sanzionati.

Duro lo sfogo del sindaco Stefano Minerva su Facebook: «Sono trascorsi pochi giorni dal mio ultimo post-denuncia sull’abbandono dei rifiuti nel centro storico. Ieri pomeriggio la situazione era questa: che dire?! Abbiamo già provveduto a sanzionare i trasgressori. E sapete una cosa buffa? Alcune persone che commentano i miei post negativamente sulla mancata valorizzazione del centro storico rientrano tra i trasgressori. Non so che dire, credetemi. È finito il tempo della tolleranza, non lasceremo spazio ad azioni indecorose».

Ultimo aggiornamento: 18:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA