Salento, scontro auto-monopattino: ferite mamma e figlia. La 50enne in codice rosso in ospedale

Due donne, madre e figlia, ferite nell’incidente stradale tra un’auto e un monopattino avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi a Galatone. Per la signora si è reso necessario il ricovero in codice rosso al “Fazzi” di Lecce.

Ad avere la peggio nell’impatto tra i mezzi, è stata infatti la 50enne, che seguiva a piedi la figlia (alla guida del monopattino). La donna nella caduta avrebbe rimediato un importante trauma cranico, con i sanitari del 118 intervenuti sul posto che ne hanno disposto il ricovero d’urgenza in ospedale a Lecce. La 50enne è stata ricoverata in rianimazione con prognosi riservata.

Per la figlia invece, ferite più lievi, e il ricovero in codice giallo per ulteriori accertamenti all’ospedale di Copertino.

Sul posto per i rilievi e stabilire l’esatta dinamica del sinistro sono intervenuti gli agenti di polizia locale.