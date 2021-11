Colpo in lavanderia: via con la macchinetta cambia soldi

Furto in lavanderia a Gallipoli. Domenica sera intorno alle 20 un uomo con il volto coperto da un passamontagna è entrato nell'attività self service di Via Unità d'Italia, a pochi passi dal centro e nei pressi della chiesa di San Lazzaro. Armato di piede di porco, si è diretto verso la gettoniera forzandola. Poi si è allontanato con la macchinetta cambia soldi, abbandonando nel locale lo strumento utilizzato per lo scasso.

Sui social la denuncia della titolare

A immortale la scena le telecamere di videosorveglianza interne al locale. A denunciare pubblicamente l'accaduto, postando il video sui social, la titolare dell'attività. Sull'episodio indagano le forze dell'ordine