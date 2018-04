Emorragia durante la dialisi e muore. Aperta un’inchiesta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sarebbe morto per un’emorragia a seguito della rottura della fistola artero-venosa Massimo Signore, un operaio 55enne di San Pietro in Lama, sottoposto da tempo alla dialisi. È quanto riscontrato dal medico legale Ermenegildo Colosimo, che ieri pomeriggio ha effettuato l’autopsia sul corpo dell’uomo, su disposizione del pubblico ministero Carmen Ruggiero e dopo che i familiari hanno presentato una denuncia per vederci chiaro su una morte a loro parere inspiegabile e assurda.La morte risale a poco più di una settimana fa. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, mentre stava effettuando la dialisi in una clinica del basso Salento, l’uomo avrebbe accusato un malore. Il suo quadro clinico si sarebbe aggravato nel giro di pochissimo tempo, tanto da rendere necessario l’immediato trasferimento dell’uomo all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Qui i medici avrebbero fatto di tutto per salvargli la vita, ma la situazione sarebbe stata così compromessa da rendere vano ogni tentativo: l’uomo non ce l’ha fatta ed è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.