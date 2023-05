Amministrative, corsa a quattro a Surbo: confronto tra i candidati sindaco. Intervista a D'Antini, Gentile, Trio e Paladini

Corsa a quattro a Palazzo di Città a Surbo: rush finale in attesa delle elezioni amministrative che si terrano il 14 e 15 maggio in 134 Comuni del Salento (Surbo compreso). In corsa quattro candidati: Filomena D'Antini, dal 2014 consigliera di Parità della Provincia di Lecce, Martina Gentile, già vice sindaca e assessora ai Lavori Pubblici, Oronzo "Ronny" Trio, già sindaco e Pasquale Paladini, primario del reparto di Pediatria all’ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Quotidiano li ha incontrati per fare il punto su programmi, idee e linee guida.