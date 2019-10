Droga e semiautomatica in casa: arrestato 66enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Piante di marijuana, pacchi interi di stupefacente, bilancini di precisione e anche una pistola da guerra: è quanto sequestrato all'alba nell’operazione antidroga dei carabinieri del Norm di Gallipoli, che hanno portato a termine la perquisizione nell’abitazione di famiglia e nella casa di campagna di Salvatore De Donatis, 66 anni, di Cutrofiano.L'operazione è scattata sulla base di pesanti sospetti sull'attività dell'uomo, a casa del quale i militari si sono di buon ora per eseguire un controllo, trovando un centinaio di grammi di marijuana.Il vero bottino però era nella casa di campagna, dove i militari, coordinati dai colleghi cacciatori e mentre un elicottero dall’alto monitorava il tutto hnno trovato e sequestrato 13 involucri in cellophane contenenti complessivamente 861 grammi di marijuana; una pistola automatica (da guerra) calibro 9%21 marca Zavstava con serbatoio completo di 7 cartucce, è saltata fuori dopo la perquisizione nell’abitazione di campagna in contrada Signorella sempre a Cutrofiano.L’arma semiautomatica aveva la matricola illegibile e non risultava elencata nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo. Ulteriori indagini hanno consentito di accertare che la pistola presentava le caratteristiche funzionali per esplodere munizionamento come quello ritrovato all’interno dello stesso serbatoio.Solo un mese fa nello stesso posto era stato arrestato il figlio di De Donatis, proprio per una piantagione di marijuana.