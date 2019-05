Coca ed erba, arrestato 27enne leccese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Coca ed erba già divisa in bustine: nel pomeriggio di ieri gli agenti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto in flagranza di reato, Alessandro Santoro, 27 anni, di Lecce, poiché trovato in possesso di 6 grammi cocaina e 20 grammi di marijuana.Il giovane custodiva la droga nella sua autovettura e in un box nella sua disponibilità, tutta confezionata in involucri di vario taglio. Il ragazzo è stato arrestato e si trova ora ai domiciliari.