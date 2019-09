In casa con mezzo chilo di “erba”: arrestato un 35enne

Ultimo aggiornamento: 12:27

Produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. Con questa accusa è stato arrestato Luciano Stendardo, 35enne di Matino , ma domiciliato a Melissano, in provincia di Lecce , che aveva adibito una parte della sua abitazione - due box con impianto di illuminazione e areazione attivabili con l'utilizzo di un timer - alla coltivazione di piantine di marijuana.Alla porta del 35enne, però, hanno bussato i carabinieri di Melissano . I militari hanno sequestrato quindi 10 piante di “erba”, sei coltivate indoor e quattro in vaso; 96 infiorescenze già essiccate per poco meno di 400 grammi; altri 160 grammi di marijuana in due diversi contenitori e vario materiale utile alla produzione e al confezionamento dello stupefacente. Stendardo è stato sottoposto al regime di arresti domiciliari.