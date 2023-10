Pioggia di daspo per le tifoserie di Lecce, Nardò e Maglie: il provvedimento del Questore

Il questore di Lecce, Massimo Vincenzo Modeo, ha emesso sette daspo (divieto di assistere alle manifestazioni sportive) per violenza negli stadi. Quattro daspo nei confronti dei tifosi del Nardò per la partita amichevole contro l'Ugento, quando cercarono di aggredire alcuni calciatori della squadra ospite. Per violenza e resistenza a pubblico ufficiale è stato colpito dalla diffida anche un tifoso del Maglie (per la partita contro il Mesagne).

Provvedimenti anche nei confronti della tifoseria leccese: un tifoso è stato sanzionato con il daspo per un anno per aver esploso nello stadio materiale pericoloso. Stessa sorte per un minorenne che durante la partita contro la Salernitana ha lanciato materiale pericoloso contro la tifoseria avversaria.