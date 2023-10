Dal Salento a Milano: il festival Summer Sensation sbarca a Parco Sempione

Salento e Milano uniti dalla musica. I ragazzi di “Boing Party” hanno infatti riproposto nella città meneghina il festival Summer Sensation che l'anno scorso è approdato sulla spiaggia di san Cataldo con main guest Elodie e supporto di Regione Puglia e Comune di Lecce.

Il format, che si è tenuto il 30 settembre scorso, ha trovato posto a Parco Sempione trasformato per l'occasione in un piccolo angolo di Salento: ogni elemento, dalla scenografia ricca di luminarie alla food experience, era rappresentato da prodotti 100% Made in Salento.

Il programma

A partire dalle ore 18 ha preso il via la prima edizione del Cantiere Boing Festival, promosso da Boing Party e Mentis Cor, con la collaborazione di Progetto Itaca. I due gruppi, "Cantiere" e "Boing", hanno unito le loro forze per creare un festival capace di fortificare il legame tra nord e sud.

Entrambe le realtà, infatti, hanno mosso i primi passi in Puglia, nel Salento, per poi spostarsi a Milano, e continuare il loro percorso con un evento ‘Made in Salento’ nel cuore della Lombardia.

Ulteriore tema della serata è stata la sanità mentale, grazie alla partecipazione e alla collaborazione di ‘"Progetto Itaca", presente con uno stand dedicato all’attività di sensibilizzazione, prevenzione, supporto e riabilitazione rivolti a persone affette da disturbi della Salute Mentale. L’evento è iniziato nel pomeriggio con l’alternanza di musica e dibattiti, e ha continuato ad intrattenere e coinvolgere il pubblico durante la serata con dei dj set ed esibizioni musicali; il tutto affiancato dagli stand di food&beverage.