A Santa Cesarea Terme, il crollo del ponte fa impressione ma dal Comune assicurano: «Non è stato un incidente, i lavori erano previsti».

Il video del crollo sul web

Le immagini della gru che si avvicina alla muraglia di via Roma e, rimuovendo un semplice sasso fa crollare una cascata di pietra nel centro del paese, ha fatto il giro del web. Tante le ipotesi circolate sulla possibile causa di quello che a prima vista poteva sembrare un incidente: tra tutte il tentativo di rimuovere un alberello di fico cresciuto nel posto sbagliato.

La spiegazione del sindaco

Ma così non è: il sindaco di Santa Cesarea, Pasquale Bleve chiarisce infatti che i lavori per la messa in sicurezza del ponte di via Roma sono stati finanziati con 490mila euro da parte della Protezione Civile e che erano ormai non più rimandabili.

«I puntelli servivano infatti a evitare che il ponte, a causa delle infiltrazioni di acqua, potesse crollare da un momento all'altro come si vede bene dalle immagini - spiega il primo cittadino -. Ora sarà invece ricostruito e messo in sicurezza». Quelli di via Roma diventa così un altro pezzo del grande cantiere a cielo aperto in cui si è trasformato il paese in questo periodo di lavori in vista dell'estate.