Covid, nel Salento boom contagi in una settimana: 25.881 attualmente positivi

Oltre 25mila gli attualmente positivi - nello specifico 25.881 che significa circa 9mila in più in una settimana - e i pazienti ricoverati salgono da 80 a 101. Inoltre, ci sono da registrare nel reparto Covid di Anestesia e rianimazione del Dea di Lecce 13 pazienti in gravi condizioni.

Sono solo alcuni numeri del report settimanale dell'Asl di Lecce in cui si conferma come Omicron stia dilagando anche nel Salento. Alcuni esempi: nel capoluogo si registra un incremento da 2.578 a 3.243 residenti positivi al coronavirus. Al secondo posto per numero di positivi c’è Copertino in cui ci sono 1.138 contagiati a causa di diversi focolai delle ultime settimane. Altro esempio ad Alezio: focolaio nella casa di riposo Santa Rita, oltre ai contagi che schizzano da 115 a 220.

APPROFONDIMENTI IL CASO Covid e Rsa, focolai nel Salento e nel Barese: ospiti delle strutture...

Vaccini

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, dall’inizio sono 1.570.210 le somministrazioni a cittadini residenti in provincia di Lecce, di cui 631.709 prime dosi, 595.270 seconde dosi, 21.336 monodose e 321.895 terze dosi.