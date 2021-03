Focolaio Covid all'Oncologico, stop alle cure chiemioterapiche: malati di tumore rimandati indietro. La Asl a caccia di una soluzione

Il Covid blocca le terapie salvavita per i malati di tumore. Dopo l'accertamento di un focolaio da nuovo coronavirus nel reparto di Oncologia dell'ospedale di Lecce, è stata disposta la sospensione delle cure chemioterapiche anche per quei malati che raggiungono il reparto ogni giorno o settimanalmente, dai paesi della provincia, per sottoporsi alle terapie sotto stretto controllo medico.

Le segnalazioni giunte al nostro giornale, in queste ore, sono state diverse: dall'altra parte del telefono, uomini e donne malati e terrorizzati dal non poter combattere il cancro con ogni mezzo, figli e amici di malati furibondi e disperati, in cerca di risposte, di un aiuto, di una soluzione a questa pandemia che ha mandato in tilt la già malandata sanità pugliese.

«Mi sono presentato ieri e mi hanno rispedito indietro, dicendomi di tornare l'11 marzo» racconta Marco (il nome è di fantasia per tutelare la privacy, ndr). Lo stop andrà avanti certamente fino a mercoledì prossimo, 10 marzo, mentre la Asl cerca in queste ore una soluzione che garantisca ai malati oncologici di continuare a curarsi e di sperare in una guarigione. Il problema, peraltro, riguarda soltanto coloro i quali sono in cura con la chemioterapia, mentre i malati che necessitano di radioterapia continuano regolarmente le loro sedute in ospedale.

Come uscirne? Quali strutture possono garantire a queste persone il loro diritto alle cure? E se non ne esistono nella provincia o non ne esistono di pubbliche, perché non consentire loro di spostarsi altrove, nella regione, magari riconoscendo un contributo o “ristoro”? Parliamo di pazienti fragili, la cui vita spesso è appesa non solo all'essenzialità della cura stabilita dai medici, ma anche alla volontà di combattere una guerra difficile, alla capacità di coltivare ogni giorno la speranza, ma senza edulcolarla mai. A loro, dobbiamo uno sforzo in più, una attenzione in più. Una risposta.