Cadavere in casa, pensa ad un ladro e chiama i vigili. Ma era il fratello

Una donna ha trovato un cadavere in casa e, credendo che si trattasse di un ladro, ha dato l'allarme, ma il corpo era dell'anziano fratello, reso irriconoscibile per una caduta che gli ha trasformato il volto in una maschera di sangue. Neanche il figlio della donna, anche lei anziana, ha riconosciuto lo zio, che viveva in una casa comunicante con quella della sorella. È stato il comandante della Polizia municipale a identificare il corpo dell'uomo, ricostruendo quanto probabilmente era accaduto: l'anziano aveva sbattuto la testa cadendo dalle scale mentre andava in cantina. L'episodio è accaduto in Salento, a Vignacastrisi, piccola frazione di Ortelle, in provincia di Lecce; protagonista un'anziana del posto, che rientrando a casa ha trovato il corpo esanime dell'uomo in una pozza di sangue. Ultimo aggiornamento: 21:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA