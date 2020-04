Ristorante chiuso dalla municipale. Non rispetta l'obbligo delle consegne a domicilio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un ristorante chiuso e un uomo denunciato. E' il bilancio dei controlli eseguiti dalla Poliza Municipale di Lecce in servizio sul territorio leccese e nelle marine. Gli agenti hanno sanzionato il titolare di un ristorante, di via Cesare Abba, che non ha rispettato l'obbligo di vendere solo attraverso consegne a domicilio. Il ristorante è risultato aperto per la vendita da asporto e al monento del controllo erano presenti anche dei clienti. Per il titolare è scattata la sanzione di 400 euro e la sospensione dell'attività consentita per cinque giorni.Sono state 47 in tutto le attività commerciali controllate e risultate tutte in regolacon la normativa anti CoVid-19.Sarà invece sanzionato nei prossimi giorni un uomo residente a Surbo che ha dichiarato agli agenti di essere andato da un ottico per la sostituzione delle lenti degli occhiali. L'attività commerciale riportata nell'auto-dichiarazione, però, è risultata chiusa per tutta la mattinata al successivo controllo della pattuglia.Nessun'altra violazione della normativa anti CoVid-19 che prescrive limitazione dei spostamenti delle persone fisiche è stata rilevata dalle pattuglie che hanno presidiano il territorio comunale e che hanno acquisito 140 autocertificazioni.