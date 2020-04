Controlli serrati in città e nelle marine: 116 autodichiarazioni controllate e 16 denunciati. C'è chi rientrava da un pranzo di famiglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora verbali da parte della polizia municipale di Lecce anche nella giornata di pasquetta, su 116 persone controllate, sedici sono state sanzionate, mentre due esercizi commerciali - una macelleria e un mini market di via duca degli Abruzzi - sono stati sanzionati e chiusi per cinque giorni perché continuavano a lavorare in violazione dell’ordinanza regionale che ne imponeva la chiusura a Pasqua e Pasquetta.Intensa l'attività lavorativa delle municipale nel giorno di pasquetta con 18 pattuglie dislocate in città e delle 8 sul litorale, pronte ad intervenire su richiesta dei piloti dei droni utilizzati per monitorare spiagge ed entroterra per scoraggiare gli spostamenti verso le seconde abitazioni di villeggiatura.Sedici, come detto i denunciati: in 3 sono stati fermati e sanzionati perché diretti al mare, in 4 perché in cerca di un negozio di alimentari per fare la spesa nonostante l'ordinanza di chiusura delle attività commerciali, altri 3 perché rientravano da un pranzo in famiglia dove avevano festeggiato pasquetta. Un ragazzo è stato fermato e sanzionato perché diretto a casa della fidanzata in autobus; sanzionate anche due amiche sedute ad una panchina in un parco di periferia. Un uomo ha detto agli agenti della municipale di essere andato ad effettuare un'operazione bancomat ma non aveva alcuna ricevuta. Sanzionata anche una donna che accompagnava il compagno a comprare le sigarette e un uomo fermato nel rione San Sabino fuori dalla propria abitazione senza una valida motivazione.Anche per i volontari della Protezione Civile nella giornata di festa è proseguita l’attività di assistenza di anziani soli e persone in quarantena.Contattati al numero 0832.230049 della sede del Centro operativo comunale di via Giurgola, hanno consegnato 26 farmaci e risposto a 32 richieste di informazioni.