Sticchi Damiani mette all'asta la maglia di capitan Mancosu del Lecce. «Sostengo il lavoro degli Angeli di Quartiere»

All’asta la maglia celebrativa dei 111 anni di storia del Lecce Calcio, indossata il 9 marzo 2019 da capitan Marco Mancosu durante l’amichevole Lecce-Foggia al “Via Del Mare”. Anche il presidente dell’Unione sportiva Lecce Saverio Sticchi Damiani aderisce alla campagna di solidarietà promossa dai due ex giocatori Francesco Moriero e Fabrizio Miccoli e dai volontari dell’associazione Angeli di Quartiere e scende in campo a sostegno delle famiglie leccesi in difficoltà.

«Per sostenere il lavoro fantastico e meraviglioso che stanno portando avanti Francesco Moriero, Fabrizio Miccoli e tutti gli Angeli di Quartiere ho deciso di mettere all’asta una maglia a cui sono tanto affezionato. Ma sentivo il dovere di fare qualcosa per Lecce e per il Salento. Un’asta alla quale vi annuncio già che parteciperò io stesso» ha fatto sapere il presidente dell’Us Lecce attraverso un video messaggio pubblicato sui social.



La donazione di Sticchi Damiani si aggiunge ad analoghe iniziative di solidarietà promosse nei giorni scorsi dall’allenatore dell’Inter ed ex ct della Nazionale Antonio Conte ma da Francesco Totti, Beppe Bergomi, Javier Zanetti, Fabio Galante e da numerosi altri campioni del calcio italiano e internazionale.