Strattona una donna e le ruba l'orologio. Arrestato in centro dalla polizia municipale

I controlli anti Covid hanno permesso questa volta di arrestare, in flagranza di reato, un 28enne che ha rapinato una donna in centro a Lecce La polizia municipale, nel pomeriggio di ieri, infatti, ha arrestato e trasferito - su disposizione del pubblico ministero di turno Alessandro Prontera - a Borgo San Nicola un bengalese di 28 anni identificato in Questura quale autore della rapina ai danni di una donna a cui il ladro ha ribato un orologio. I fatti sono avvenuti nella pomeriggio di ieri in via Brunetti, una traversa di viale Lo Re. L'umo ha strattonato la donna e le ha rubato l'orologio lasciadola cadere in terra e ripotanrdo lesioni giudicate guaribili in 10 giorni dai sanitari.Il 28enne identificato con scheda fotosegnaletica in Questura, è risultato essere un senza fissa dimora, privo di documenti di riconoscimento, e con precedenti per danneggiamenti e lesioni aggravate. Nel dicembre scorso si era reso responsabile di un tentativo di aggressione nei confronti di una agente della polizia locale e del danneggiamento della vettura di servizio del Comando e di due volanti della Questura.«Ringrazio gli agenti che con la loro prontezza sono riusciti ad intervenire e neutralizzare un soggetto pericoloso che da più giorni era motivo di preoccupazione per i cittadini residenti nel quartiere Centro – dichiara l'assessore alla Polizia Locale e Sicurezza Sergio Signore – la Polizia Locale è presidio di sicurezza e protezione per i cittadini, in particolare di fronte alle prevaricazioni e alle prepotenze nei confronti dei soggetti più indifesi. Le attività quotidiane di pattugliamento della città deserta a causa del Covid-19 sono un fortissimo messaggio di sicurezza nei confronti dei cittadini».