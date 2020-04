Gara di solidarietà per Andrea. Necessari 60mila euro per l'operazione al cervello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’obiettivo è arrivare a 60mila euro per permettere ad Andrea Vincenti di entrare in sala operatoria. La gara di solidarietà è scattata nelle scorse ore, dopo il tam tam social avviato da parte della compagna che raccontava la terribile storia della malattia che ha colpito il 35enne di Maglie . Ricoverato ad Hannover, Vincenti sarà operato il prossimo 4 maggio per una massa tumorale al cervello scoperta ad inizio aprile.Il racconto della compagna Giovanna è straziante: «Domenica 5 aprile Andrea si è sentito male. È tardo pomeriggio quando lamenta un forte mal di testa. Al mal di testa segue la nausea, alla nausea il vomito, al vomito le crisi epilettiche. Andrea non soffre di epilessia ed io penso si tratti di un infarto. Urlo e chiedo aiuto al nostro vicino che sapevo essere un medico. In serata raggiungiamo finalmente il St. George’s Hospital, dove Andrea riceve le prime cure ed è sottoposto a TAC e risonanza magnetica. Le brutte notizie arrivano dopo qualche ora di attesa, Andrea ha un tumore al cervello. Ci dicono che il tumore non può essere rimosso ed eventuali trattamenti avrebbero l’unico scopo di impedirne o rallentarne l’ingrandimento».Giovanna e Andrea non si arrendono: «Nel frattempo veniamo a conoscenza dell’International Neuroscience Institute (INI) di Hannover quale centro di eccellenza a livello mondiale nel trattamento dei tumori in area cranica. Entriamo in contatto con i medici, i quali dopo aver analizzato la documentazione sanitaria di Andrea ci invitano a recarci in Germania. Dicono che il tumore si può rimuovere e loro sono disposti a farlo subito. Siamo arrivati qui il 20 aprile e il ricovero di Andrea è previsto per il 4 maggio. Le donazioni ricevute saranno impiegate a copertura delle spese mediche e, su volontà di Andrea, in parte destinate a fondazioni di ricerca per la lotta contro i tumori. Apprendo che in molti preferite fare il bonifico diretto. Copio di seguito le coordinate del conto in Euro di Andrea. Vi chiedo di indicare DONAZIONE AIUTIAMO ANDREA nella causale. Codice IBAN di VINCENTI ANDREA: IT81Q0347501605CC0010233657». Al momento le donazioni sono arrivate a 45mila euro.