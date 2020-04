Droni in volo: nessuna presenza nelle marine. I città fermata una famiglia che andava a fare la spesa. Altre sei denunce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Controllo del territorio e pattugliamento dall’alto per la polizia municipale di Lecce che ha disposto anche i controlli con i droni in vista delle festività di Pasqua e pasquetta. Nessuna sanzione è stata elevata a differenza di quanto accaduto con le pattuglie sul territorio. Sei le nuove sanzioni tutte per spostamenti privi di motivazione.LE PATTUGLIE IN STRADASono 113 le autocertificazioni acquisite dagli agenti della municipale in servizio sulle strade provinciali di accesso alla città, nei pressi delle rotatorie di ingresso alle marine. Sei le contestazioni. A tre dipendenti di una società di Corato che erano diretti ad Acquarica ma sono stati fermati a Torre Chianca senza che vi fosse un motivo della loro presenza nella marina. Un uomo residente a Matino è stato sanzionato per si era recato a Lecce a fare la spesa, mentre un altro uomo è stato fermato in auto in compagnia della moglie e del figlio con i quali stava andando a fare la spesa. Multa anche per un automobilista di san Cesario che, fermato dai vigili, si è rifiutato di dare spiegazioni, mentre una donna di Lecce è stata sanzionata perché non ha dato motivazioni valide ai vigili.I DRONIHanno registrato oltre tre ore di immagini ciascuno, i due droni messi in campo dall'Amministrazione comunale per perlustrare spiagge ed entroterra da San Cataldo a Torre Rinalda, passando per Frigole , Torre Chianca e Spiaggiabella, e scoraggiare spostamenti contrari alle limitazioni imposte dalle norme anti CoVid-19. I due aeromobili, guidati dai quattro in forza alla Protezione Civile, alla Polizia Locale e all'Assessorato all'Ambiente, si sono alzati in volo, questa mattina e nel primo pomeriggio, sorvolando per chilometri quadrati, a non più di 35 metri di altezza, tutto il litorale senza avvistare alcuna presenza umana.IL SINDACOIl sindaco Carlo Salvemini ha postato un video dei controlli effettuati con i droni lungo il litorale leccese.Un video «per documentare i controlli delle forze di polizia tramite uso dei droni lungo la litoranea; per dissuadere quanti hanno la tentazione di organizzare una gita fuori porta domani e lunedì - ha commentato il sindaco - ; per confermare che stiamo facendo tutto bene, restando a casa nonostante una luce abbagliante;per riempirci gli occhi con la bellezza delle nostre marine».